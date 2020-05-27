Yarın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son kez bir araya gelecek olan TFF Yönetimi, liglerin son durumunu kamuoyuna duyuracak. Diğer yandan yarın yapılacak olan son zirvede, küme düşme konusunun da değerlendirilmesi ve nihai kararın açıklanması bekleniyor.
TFF bir kez daha toplanıyor, Süper Lig için son toplantı
Süper Lig'in daha önce alınan 12 Haziran'da yeniden başlanması yönünde alınan karar için Türkiye Futbol Federasyonu, yarın bir kez daha toplanacak.
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