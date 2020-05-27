TFF bir kez daha toplanıyor, Süper Lig için son toplantı

Koronavirüs salgını sebebi ilee verilen aranın ardından daha önce 20 Mayıs'ta Riva'da toplanan TürkiyeFederasyonu Yönetimi ile Kulüpler Birliliği,'in 12 Haziran'da tekrar başlaması yönünde fikir birliğine varmıştı.Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin mevcut şartlarını değişimini göz önünde bulundurarak, ligin başlama konusundaki kesin tarihi ise 28 Mayıs'ta yapacakları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti.

Yarın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son kez bir araya gelecek olan TFF Yönetimi, liglerin son durumunu kamuoyuna duyuracak. Diğer yandan yarın yapılacak olan son zirvede, küme düşme konusunun da değerlendirilmesi ve nihai kararın açıklanması bekleniyor.