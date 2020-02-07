TFF kabul etti! Deprem gerekçesiyle Elazığspor resmen ligden ayrıldı

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, tesisleri kullanılamaz hale gelen ve sahasını depremde evleri zarar gören vatandaşlara açan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, depremden olumsuz etkilendikleri ve bu sebepten dolayı ligden çekilme istediklerini belirttiler.

TFF'ye sunulan dilekçede mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması ve depremden olumsuz etkilendikleri belirtilerek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmek istedikleri kaydedildi.

elazığsopr yönetimi tarafından TFF'ye sunulan talep yetkililer tarafından incelenip değerlendirmeye alındıktan sonra talepte bulunan Elazığspor'un ligden çekilme isteği kabul edildi. TFF tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü'nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 6 Şubat 2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir"