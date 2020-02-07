İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121906
ALTIN
301.887
DOLAR
5.9838
STERLİN
7.7443
EURO
6.5541

TFF kabul etti! Deprem gerekçesiyle Elazığspor resmen ligden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden olan Elazığspor, kentte yaşanan depremin ardından Federasyon'a ligden çekilme isteği başvurusu yaptı ve bu başvuruyu değerlendiren Federasyon kulübün talebini kabul etti. Elazığspor bu kararla birlikte resmen ligden çekilmiş oldu.

07 Şubat 2020 Cuma 13:36
TFF kabul etti! Deprem gerekçesiyle Elazığspor resmen ligden ayrıldı

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, tesisleri kullanılamaz hale gelen ve sahasını depremde evleri zarar gören vatandaşlara açan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, depremden olumsuz etkilendikleri ve bu sebepten dolayı ligden çekilme istediklerini belirttiler.

TFF'ye sunulan dilekçede mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması ve depremden olumsuz etkilendikleri belirtilerek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmek istedikleri kaydedildi.

elazığsopr yönetimi tarafından TFF'ye sunulan talep yetkililer tarafından incelenip değerlendirmeye alındıktan sonra talepte bulunan Elazığspor'un ligden çekilme isteği kabul edildi. TFF tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü'nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 6 Şubat 2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir" 

Anahtar Kelimeler:
DepremTFFElazığsporTFF Ligi Ayrılma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin’in TC vatandaşlığı onaylandı!
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin’in TC vatandaşlığı onaylandı!
Basketbol Dünyası'nı yasa boğan ölüm haberi
Basketbol Dünyası'nı yasa boğan ölüm haberi
NBA All-Star heyecanı başlıyor! Takım kadroları belirlendi
NBA All-Star heyecanı başlıyor! Takım kadroları belirlendi
Barcelona'da kriz sahaya yansıdı
Barcelona'da kriz sahaya yansıdı
Hasan Ali ''Hazırım omuz omuza''
Hasan Ali ''Hazırım omuz omuza''
Mehmet Ekici göz dolduruyor
Mehmet Ekici göz dolduruyor

Popüler Haberler

Instagram’dan web sitesine ziyaretçi çekmek için kullanılabilecek yöntemler
Kimler Doğum Parası Alabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 2020 Doğum Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Zabit katibi maaşları ne kadardır? 2020 zabıt katibi maaş miktarları
KYK yurtlarından izin nasıl alınır? KYK izin hakkı kaç gündür?
Günlük burç yorumları 8 Şubat 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşamınız için neler söylüyor?
Elektrik fatura desteği ödemeleri nasıl alınır? Devletten dar gelirliye fatura desteği başlıyor
Soğan suyu kürü zayıflatır mı? Soğan suyu kürü nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları
Kanalların yayın akışları 7 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK çalışma saatleri 2020 SGK büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 SGK mesai saatleri
2020 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Gel Dese Aşk dizi konusu ve hikayesinin özeti
Devletten ikiz ve üçüz doğan bebekler için doğum yardımı desteği
AFAD nedir? AFAD kimlerden oluşur, görevi nedir?
Blockchain nedir? Blockchain yatırımcılığı nasıl yapılır?
Mucize Doktor Ferman’ın sevgilisi kimdir? Onur Tuna sevgilisi Sevda Erginci hakkında bilgiler
2020 İstiridye mantar yetiştiriciliği maliyeti ve destekleme şartları
Alkolmetre üflenmezse ne olur, alkolmetre üflememe cezası nedir? Alkolmetre üflememe cezasına nasıl ve nereden itiraz edilir?
2020 Belediye Başkanı maaşı ne kadar?
Annelik Suçu dizisi ne zaman yayınlanacak? Annelik Suçu dizisi konusu ve oyuncuları
2020 Belediye Meclis Üyesi maaşları ne kadardır?
Araçlarda bebek koltuğu bulundurmak zorunlu mu? Çocuk koltuğu bulundurmama cezası nedir? Bebek koltuğu yaş sınırı kaçtır, kaç yaşına kadar zorunlu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.