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TFF, Nihat özdemir'in istifa haberlerine açıklık getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği ile ilgili ortaya atılan iddialar ile ile ilgili bir açıklama yaptı. Federasyon söz konusu haberleri yalanlayarak Özdemir'in görevine devam ettiği duyuruldu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 22:43
TFF, Nihat özdemir'in istifa haberlerine açıklık getirdi


Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) tarafından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ederek görevini bırakacağı yönünde ortaya atılan iddialara açıklık getirerek kamuoyu bilgilendirmesi yaptı.

8 aydır TFF başkanlığı görevini devam ettiren Başkan Nihat Özdemir istifa etttiği yönündeki haberleri yalanlayan TFF yaptığı açıklamada, " Sosyal medyada yer alan fedarasyon başkanımız Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

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