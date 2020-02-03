TFF, Nihat özdemir'in istifa haberlerine açıklık getirdi

Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) tarafından'inederek görevini bırakacağı yönünde ortaya atılan iddialara açıklık getirerek kamuoyu bilgilendirmesi yaptı.

8 aydır TFF başkanlığı görevini devam ettiren Başkan Nihat Özdemir istifa etttiği yönündeki haberleri yalanlayan TFF yaptığı açıklamada, " Sosyal medyada yer alan fedarasyon başkanımız Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.