TFF resmen açıkladı! ligler ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptı, ertesi gün de Süper Lig'in 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı.

Federasyonun bugün TFF Sağlık Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda liglerin başlayacağı tarihleri belirledi. TFF, liglerin başlayacağı tarihleri resmi internet sitesinden duyurdu.

TFF'nin ligler hakkında yaptığıaçıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer ligler ile ilgili yapmış olduğu görüş ve tavsiyelerin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirme yaparak karar verilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu, Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin alınan karara göre aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasınaonaylanmıştır.

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

