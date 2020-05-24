TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in yapmış olduğu açılış konuşması ile başlatılan toplantı, TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde konuşması yaptı. Toplantı Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi.Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 16:28
TFF Sağlık Kurulu Online toplantı yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu bir son dakika video konferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirdi.
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