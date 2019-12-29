TFF VAR kayıtlarını açıklayacak mı? TFF'den VAR için sondakika açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) kayıtları ile ilgili açıklama yaptı. TFF, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinden sonra Video Yardımcı Hakem kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili talebinin ardından açıklama yayımladı.

Federasyon açıklamayı resmi intenet sitesi üzerinden gerçekleştirdi. Açıklama da VAR uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğun doğduğu belirtildi. TFF'nin FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında yapılan protokol üzerine, VAR'ı 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig play-off müsabakaları ile 2018-2019 sezonu Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulamaya başladığı hatırlatıldı.

TFF’nin yaptığı açıklamada IFAB'ın VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşılmamasını tavsiye ettiği vurgulandı. Açıklamada "Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü'nde yer alan ve IFAB'ın ülke federasyonları hakem kurullarına sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir’’ denildi.

Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir diyen TFF, bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürüleceğini belirtti. Federasyonun gerek IFAB gerekse VAR'ın uygulandığı ülke federasyonları ile yakın temasta olduğunun belirtildiği açıklamada ‘’Bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır" denildi.