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Tigres kalecisinin son dakika golü

Concacaf şampiyonlar ligi son 16 turu mücadelesinde atılan son dakika golü herkesi şaşkına çevirdi.

27 Şubat 2020 Perşembe 12:22
Tigres kalecisinin son dakika golü

Orta Amerika ve Karayipler futbol federasyonu ( Concacaf) şampiyonlar ligi son 16 turu karşılaşmasında Meksika ekibi Tigres,Salvador temsilcisi Alianza'yı konuk etti. Çeyrek final ilk maçında 2-1 mağkup olan Tigres, rövanş mücadelesinde oyuna hızlı başladı 9. dakikada Enner Valencia ile öne geçen Tigres 17. dakikada Andre Pierre Gignac'ın  golü ile farkı 2 ye çıkardı, golden 6 dakika sonra tekrar sahaya çıkan Gignac farkı 3'e çıkaran golü attı. Ancak konuk ekip maçtan kopmadı 33. ve 42. dakikalarda attığı 2 goller ile  skor'u 3-2 ye getirdi. Tigres için tur elden gitti derken 90+4 de kazanılan serbest vuruşta ileri Tigres kalecisi'nin kafa golü takımına çeyrek finali kazandırdı.

Anahtar Kelimeler:
KaleciGölTigres
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