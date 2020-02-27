Tigres kalecisinin son dakika golü

Orta Amerika ve Karayipler futbol federasyonu ( Concacaf) şampiyonlar ligi son 16 turu karşılaşmasında Meksika ekibi,Salvador temsilcisi Alianza'yı konuk etti. Çeyrek final ilk maçında 2-1 mağkup olan Tigres, rövanş mücadelesinde oyuna hızlı başladı 9. dakikada Enner Valencia ile öne geçen Tigres 17. dakikada Andre Pierre Gignac'ın golü ile farkı 2 ye çıkardı, golden 6 dakika sonra tekrar sahaya çıkan Gignac farkı 3'e çıkaran golü attı. Ancak konuk ekip maçtan kopmadı 33. ve 42. dakikalarda attığı 2 goller ile skor'u 3-2 ye getirdi. Tigres için tur elden gitti derken 90+4 de kazanılan serbest vuruşta ileri Tigressi'nin kafa golü takımına çeyrek finali kazandırdı.