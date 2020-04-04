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Tolgay arslan'a 1 Milyon Euro şartı

Fenerbahçe'ye geçen sene devre arasında transfer olan ve beklenen performansa bir türlü ulaşamayan oyuncu kariyerine Almanya'da devam etmek istiyor.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:52
Tolgay arslan'a 1 Milyon Euro şartı

Tolgay Arslan'a Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf talip oldu, ancak Alman ekibin transferin gerçekleşmesi için tek bir şartı bulunuyor.  Fenerbahçe'den sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tolgay'ın yıllık ücretinin 2.1 milyon Euro olması Alman ekibinin geri adım atmasına yol açtı. Alman ekibi ile yapılan görüşmelerin devam etmesi sonrası Alman ekibinin Tolgay'dan tek bir isteği  var yıllık ücretini 1 milyon Euro'ya indirilmesini talep etti.

Son Güncelleme: 04.04.2020 17:23
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBundesligaTolgay Arslan1 Milyon EuroFortuna Düsseldorf
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