Tolgay arslan'a 1 Milyon Euro şartı

'a Almanyaekiplerindentalip oldu, ancak Alman ekibin transferin gerçekleşmesi için tek bir şartı bulunuyor.'den sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tolgay'ın yıllık ücretinin 2.olması Alman ekibinin geri adım atmasına yol açtı. Alman ekibi ile yapılan görüşmelerin devam etmesi sonrası Alman ekibinin Tolgay'dan tek bir isteği var yıllık ücretini 1 milyon Euro'ya indirilmesini talep etti.