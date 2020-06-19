Tottenham ile Manchester United Şampiyonlar Ligi için kozlarını paylaşacak. Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Premier Lig'in 30'uncu haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren iki ekip Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Tottenham 41 puanla 8. sırada yer alırken, Manchester United 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Londra ekibi 3 maçtır kazanamıyor. Manchester United'ın bileği ise 5 maçtır bükülmüyor. Tottenham'da sosyal medya paylaşımı yüzünden ceza alan yıldız oyuncu Dele Alli ile sakat olan Lo Celso maç kadrosunda olmayacak. İkili arasındaki son maçı Manchester United 2-1 kazanmıştı.
Son Güncelleme: 19.06.2020 22:47