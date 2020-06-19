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Tottenham ile Manchester United Şampiyonlar Ligi için kozlarını paylaşacak. Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Premier Lig dev bir maça ev sahipliği yapacak. Tottenham ile Manchester United Şampiyonlar Ligi için kozlarını paylaşacak. Futbolseveler Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtını arıyor.

19 Haziran 2020 Cuma 22:47
Tottenham ile Manchester United Şampiyonlar Ligi için kozlarını paylaşacak. Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
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Koronavirüs pandemisi yüzünden ertelenen Premier Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren iki ekip Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun yönettiği Tottenham 3 maçtır kazanamıyor. Ole Gunnar Solskjaer'in yönettiği Manchester United ise 5 maçtır kaybetmiyor. Futbolseveler Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtını arıyor.

Premier Lig'in 30'uncu haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren iki ekip Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Tottenham 41 puanla 8. sırada yer alırken, Manchester United 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Londra ekibi 3 maçtır kazanamıyor. Manchester United'ın bileği ise 5 maçtır bükülmüyor. Tottenham'da sosyal medya paylaşımı yüzünden ceza alan yıldız oyuncu Dele Alli ile sakat olan Lo Celso maç kadrosunda olmayacak. İkili arasındaki son maçı Manchester United 2-1 kazanmıştı.


Son Güncelleme: 19.06.2020 22:47
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