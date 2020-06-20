Tottenham'a M. United Darbesi

Jose Mourinho'nun takımı 27. dakikada Bergwijn'in ayağından golü buldu ve 1-0 öne geçti. Uzun bir süre üstünlüğünü koruyan Tottenham'ın üstünlüğü 81. dakikada sona erdi. Manchester United'ın kazandığı penaltıda topun başına Portekizli yıldız Bruno Fenandes geçti. Fenandes topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erince rakibiyle Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Tottenham ağır bir darbe aldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri 4 maçtır galibiyete hasret kalırken, United 6 maçtır yenilmiyor.
Son Güncelleme: 20.06.2020 00:49