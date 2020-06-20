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Tottenham'a M. United Darbesi

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelen Tottenham ile Manchester United maçında kazanan çıkmadı. Tottenham üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 00:49
Tottenham'a M. United Darbesi
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İngiltere Premier Lig 30. haftasında dev bir maça ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi yarışı içerisinde olan Tottenham ile Manchester United maçından kazanan çıkmadı. Tottenham üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Manchester United'da beraberlik golü maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Bruna Fenandes'ten geldi. Fenandes penaltı vuruşundan takımına bir puanı kazandırdı ve Tottenham'a önemli bir darbe verdi.

Jose Mourinho'nun takımı 27. dakikada Bergwijn'in ayağından golü buldu ve 1-0 öne geçti. Uzun bir süre üstünlüğünü koruyan Tottenham'ın üstünlüğü 81. dakikada sona erdi. Manchester United'ın kazandığı penaltıda topun başına Portekizli yıldız Bruno Fenandes geçti. Fenandes topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erince rakibiyle Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Tottenham ağır bir darbe aldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri 4 maçtır galibiyete hasret kalırken, United 6 maçtır yenilmiyor.


Son Güncelleme: 20.06.2020 00:49
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