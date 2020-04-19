Totti'den sert açıklama 'Pallotta varsa ben yokum' dedi

Francesco Totti, Roma'nın eski futbolcusu Luca Toni'nin sosyal medyadan yaptığı canlı yayına katılarak, Roma Başkanı James Pallotta'yı eleştirdi.

Sarı kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılmasının sebebi olarakta Palotta'yı hedef gösterdi,"Oğlumu antrenmana bıraktığımda bile artık tesislere girmiyorum. Bazen dışarıda arabada oturup aradan geçen 30 yıldan sonra içeri giremediğimi düşünüp hüzünleniyorum ve hatta ağlamaklı oluyorum. Oğlum gelip maçlarını izlememi istiyor ancak yapamıyorum, bu beni çok üzüyor" diye konuştu.

Futbolu kendi rızası ile bırakmadığını vurgulayan eski yıldız, "Fiziksel açıdan iyi durumdayken neden bırakmayı tercih edeyim ki? Sonuçta Roma'ya duyduğum bağlılıktan dolayı başka bir kulübe gitmedim ve son noktayı burada koydum" ifadesini kullandı.

"Genç oyunculara tecrübelerimi aktarmaktan çok mutluydum" diyen Francesco Totti, Roma'yı bacaklarından bile vazgeçebilecek kadar çok sevdiğini sözlerine ekledi.

25 yıllık futbolculuk hayatında sadece Roma forması giyen Totti, kulüp tarihinde en fazla forma giyen ve en çok gol atan oyuncusu konumunda yer alıyor.

