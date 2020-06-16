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Trabzonspor-Alanyaspor Maçının Hakemi Açıklandı

Liglerin başlamasının ardından galibiyetlerine kaldığı yerden devam eden lider Trabzonspor bu hafta sonu Alanyaspor ile karşılaşacak. Vatandaşlarımız Trabzonspor Alanyaspor maçının hakemini merak ediyor.

16 Haziran 2020 Salı 21:54
Trabzonspor-Alanyaspor Maçının Hakemi Açıklandı
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Lider Trabzonspor bu hafta sonu Alanyaspor ile karşılaşacak. Vatandaşlarımız Süper Lig'İn 28. hafta maçlarında hangi hakemlerin görev alacağını merak ediyor. İşte detaylar...


22 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'da Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, liderliğini sürdürmek istiyor. Bu karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Böylece Karaoğlan kariyerinde ilk defa bir Trabzonspor karşılaşması yönetmiş olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 28. haftanın hakemleri açıklandı. İşte Süper Lig'in 28. hafta hakemleri:

19 Haziran Cuma

  • 21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek 

20 Haziran Cumartesi

  • 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk 
  • 21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan 
  • 21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya 

21 Haziran Pazar

  • 18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus 
  • 21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy 
  • 21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler 

22 Haziran Pazartesi 

  • 21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan 
  • 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

Son Güncelleme: 16.06.2020 21:54
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