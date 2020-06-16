Trabzonspor-Alanyaspor Maçının Hakemi Açıklandı

Lider Trabzonspor bu hafta sonu Alanyaspor ile karşılaşacak. Vatandaşlarımız Süper Lig'İn 28. hafta maçlarında hangi hakemlerin görev alacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 28. haftanın hakemleri açıklandı. İşte Süper Lig'in 28. hafta hakemleri:
19 Haziran Cuma
- 21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
20 Haziran Cumartesi
- 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
- 21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
- 21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
21 Haziran Pazar
- 18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
- 21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy
- 21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
22 Haziran Pazartesi
- 21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
- 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
Son Güncelleme: 16.06.2020 21:54