Trabzonspor-Alanyaspor Maçının Hakemi Açıklandı

Lider Trabzonspor bu hafta sonu Alanyaspor ile karşılaşacak. Vatandaşlarımız Süper Lig'İn 28. hafta maçlarında hangi hakemlerin görev alacağını merak ediyor. İşte detaylar...

22 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'da Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, liderliğini sürdürmek istiyor. Bu karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Böylece Karaoğlan kariyerinde ilk defa bir Trabzonspor karşılaşması yönetmiş olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 28. haftanın hakemleri açıklandı. İşte Süper Lig'in 28. hafta hakemleri:

19 Haziran Cuma

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 Haziran Cumartesi

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi