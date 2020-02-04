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Trabzonspor çeyrek finalde fırtına gibi esti

Ziraat Türkiye kupası çeyrek final maçında Trabzonspor kendi evinde BB Erzurumspor'u ağırladı.

04 Şubat 2020 Salı 23:04
Trabzonspor çeyrek finalde fırtına gibi esti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında BB Erzurumspor'u 5-0 geçen Bordo - Mavili ekipte golleri 16 ve 66'da Sörloth, 26'da Yusuf(KK) , 43'de Nwakaeme ve 60'da Merthan(KK) attı. Rövanş maçı 13 şubatta Erzurumda oynanacak  

Son Güncelleme: 05.02.2020 00:24
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupasıçeyrek FinalTrabzonsporBB Erzurumspor
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