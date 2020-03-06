Trabzonspor'da antrenman sonrası Aile ziyareti

Bordo-mavili oyuncular gerçekleştirilensonrası aileleri ile bir araya gelerek şehrin farklı noktalarındaki parkları ziyaret ettiler,hakla iç içe olan futbolcular gördükleri tepkilerden bir hayli memnun, özellikle yabancı oyuncuları sokaklarda görmek Trabzon halkını bir hayli memnun etti.