Trabzonspor'da antrenman sonrası Aile ziyareti

Trabzonspor'lu oyuncular önceki gün yapılan idmanın ardından şehirdeki parklarda stres attılar
06 Mart 2020 Cuma 09:32
Bordo-mavili oyuncular gerçekleştirilen antrenman sonrası aileleri ile bir araya gelerek şehrin farklı noktalarındaki parkları ziyaret ettiler,hakla iç içe olan futbolcular gördükleri tepkilerden bir hayli memnun, özellikle yabancı oyuncuları sokaklarda görmek Trabzon halkını bir hayli memnun etti.
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