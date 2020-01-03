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Trabzonspor'da ilk transfer KAp'a bildirildi

Trabzonspor Stoke City'de forma giyen Ndiaye'yi kiralamak için görüşmelerin başlatıldığını KAP'a bildirdi.

03 Ocak 2020 Cuma 15:07
Trabzonspor'da ilk transfer KAp'a bildirildi

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig'de daha önce Osmanlıspor'da ve Galatasaray'da forma giymişti. Yapılan açıklamada; İngiltere'nin Stoke City kulübünün  profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin sezon sonuna kadar kulübümüzde geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAhmet AğaoğluNdiayeStoke City
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