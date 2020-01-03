Trabzonspor'da ilk transfer KAp'a bildirildi

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig'de daha önce Osmanlıspor'da ve Galatasaray'da forma giymişti. Yapılan açıklamada; İngiltere'ninkulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune'nin sezon sonuna kadar kulübümüzde geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.