Trabzonspor'da şok karar görevine son verildi

Süper lig'de son 9 yılın en iyi ilk yarısını geçiren Trabzonsporda teknik direktör Ünal Karaman ayrılığı şok etsiki yarattı. Ayrılık kararı alınmasındaki nedenler ve detayları...

Sezonun ilk maçından itibaren yaşanan puan kayıpları sonrasında özellikle yönetim tarafından yapılan eleştrilere karşı suskun kalmayı tercih eden Ünal Karaman bir açıklamasında ''bilmediğiniz şeyler var '' cümlesinde yönetimsel bir sorun olduğunu net bir şekilde belli etmişti.

Ağaoğlu'nun maç sonu eleştrisi...



Konyaspor karşısında 1-0 galip gelen Bordo - Mavili'ler maç sonu stat çıkışında kameralar karşısına çıkan Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalar ile memnuniyetsizliğini şu sözler ile dile getirdi'' Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçirdiği fırsatları değerlendirmiş olsa yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu kesinlikle bu değil, bu futbol bize yakışmıyor'' ifadelerini kullanarak memnuniyetsizliğini basın yolu ile dile getirmesi Ünal Karaman'da ciddi bir rahatsızlık yarattı.Tecrübeli hoca göreve devam etse bile karşılıklı gerilimin devam edeceğini ve takımdan ayrılmasının en doğru karar olacağını söyleyerek rest çekti