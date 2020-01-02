Trabzonspor'da sözleşmesini fesh edin talimatı

Yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü istenilen performansa ulaşamayan Nijeryalı oyuncunun herhangi bir kulüp ile anlaşaması halindesözleşmesini fesh edecek. Yönetim tarafınfan Ogenyi Onazi'ye durumu tebliğ edildi, bu sezon hic süre almayan oyuncu için acil bir çözüm üretmek isteniyor