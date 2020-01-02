Trabzonspor'da sözleşmesini fesh edin talimatı

Bu sezon Süper Lig'de formasına hasret kalan Trabzonpor'lu oyuncudan kulüp bulması istendi.
02 Ocak 2020 Perşembe 10:45
Yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü istenilen performansa ulaşamayan Nijeryalı oyuncunun herhangi bir kulüp ile anlaşaması halinde Trabzonspor sözleşmesini fesh edecek. Yönetim tarafınfan Ogenyi Onazi'ye durumu tebliğ edildi, bu sezon hic süre almayan oyuncu için acil bir çözüm üretmek isteniyor
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