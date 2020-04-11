Trabzonspor'da transferin gözdesi, Ekuban

Trabzonspor'da Ekuban'a yeni talip var ,Bordo-mavili takımda gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiren Ganalı futbolcu paylaşılamıyor. Gelen haberlere göre Ekuban için İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers ve Celtic'in talip olmuştu şimdi buna ek olarak, İngiliz kulübü Brighton da devreye girdi. Brighton'ın resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Brighton'un Trabzonspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban için şartları zorlayacağı iddia edildi.

Sezon başında Trabzonspor'un bonservisini Leeds'ten aldığı 26 yaşındaki Ekuban, bu sezon çıktığı 25 maçta 8 gole imzasını atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.