Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin hakemi belirlendi

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 20. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesini tüm taraftarlar merak beklerken derbiyi Ali Palabıyık'ın yöneteceği belirlendi.

Mücadelenin VAR hakemliğinin de Yaşar Kemal Uğurlu'nun belilendiği derbide Ali Palabıyık'ın yardımcılığını, Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Serkan Tokat üstlendi.

Son iki karşılaşmanın berabere sonuçlandığı ve 2018 sezonunda Tabzonspor rakibini sahasında 2-1 yenmiş ve deplasmanda 1-1 berabare kalan iki takımın oynayacağı derbi maçı 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor deplasmanında saat 20.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.