Trabzonspor Fenerbahçe karşısında evinde kazandı

Taraftarı karşısında ilk dakikada geriye düşen Bordo-Mavililer liderlik yolunda çok değerli 3 puanı almayı bildi. Maçta Max Kruse'nin ilk dakika golü ile şok yaşayan'da Alexander Sörloth ile maça denge getirdi. 32. dakika da Filip Novak'ın golü ile üstünlüğü ele geçirdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.