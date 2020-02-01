Trabzonspor Fenerbahçe karşısında evinde kazandı

Süper Lig'de son haftalarda yükselen formu ile maça hazır çıkan Trabzonspor evinde kazanmayı bildi.
01 Şubat 2020 Cumartesi 23:42
Taraftarı karşısında ilk dakikada geriye düşen Bordo-Mavililer liderlik yolunda çok değerli 3 puanı almayı bildi. Maçta Max Kruse'nin ilk dakika golü ile şok yaşayan Trabzonspor'da Alexander Sörloth ile maça denge getirdi. 32. dakika da Filip Novak'ın golü ile üstünlüğü ele geçirdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.