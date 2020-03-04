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Trabzonspor kalesinde Genç Erce

Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde Trabzonspor'da Hüseyin hocanın tercihi genç Erce kardeşler oldu.

04 Mart 2020 Çarşamba 09:59
Trabzonspor kalesinde Genç Erce

Herkesin kalede Uğurcan Çakırı beklediğpi mücadeleye ilk 11 de başlayan Erce Kardeşler kurtarışları ile tam not aldı.Hüseyin Cimşir'in beklenmedik kadro değişikliğinde herkes şaşkına uğradı ancak genç kaleci hocasını yanıltmadı ve kalesinde yaptığı kurtarışlar ile tam not alarak kale emin ellerde mesajı verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeTrabzonsporErce Kardeşler
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