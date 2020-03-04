Trabzonspor kalesinde Genç Erce

Herkesin kalede Uğurcan Çakırı beklediğpi mücadeleye ilk 11 de başlayankurtarışları ile tam not aldı.Hüseyin Cimşir'in beklenmedik kadro değişikliğinde herkes şaşkına uğradı ancak genç kaleci hocasını yanıltmadı ve kalesinde yaptığı kurtarışlar ile tam not alarak kale emin ellerde mesajı verdi.