Trabzonspor prensipte anlaşma sağladı

26 yaşındaki orta saha oyuncusu satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralanacak,bu sezon Bulgaristan ligi'nde 18 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi. Botev Plovdiv kulübü ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu için'un düşük bir kiralama bedeli ödeyeceği ifade edildi.