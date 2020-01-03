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Trabzonspor prensipte anlaşma sağladı

Bulgar orta saha ile yapılan görüşmeler netice verirken Trabzonspor'un prensipte anlaştığı bilgisi verildi.

03 Ocak 2020 Cuma 11:27
Trabzonspor prensipte anlaşma sağladı

26 yaşındaki orta saha oyuncusu satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralanacak, Tudor Nedelev bu sezon Bulgaristan ligi'nde 18 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi. Botev Plovdiv kulübü ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu için Trabzonspor'un düşük bir kiralama bedeli ödeyeceği ifade edildi.

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TransferTrabzonsporBulgar FutbolcuTudor Nedelev
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