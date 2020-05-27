Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı borsaya bildirdi

Trabzonspor, transfer çalışmalarında dikkatli davranırken, maliyetler konusunda da titiz davranmaya çalışıyor.

Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı borsaya bildirdi
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Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına resmen başladı.

Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı transfer ettiğini borsaya bildirdi.

Trabzonspor'dan transfer için yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardığımızı söyleyebiliriz. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne ödenecek ücretler ve şartları şöyle;

Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

Futbolcunun, Şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın (KDV dahil) %10'u, öde necektir. 


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