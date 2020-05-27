Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı borsaya bildirdi

Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına resmen başladı.
Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı transfer ettiğini borsaya bildirdi.
Trabzonspor'dan transfer için yapılan açıklama;
Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne ödenecek ücretler ve şartları şöyle;
Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
Futbolcunun, Şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın (KDV dahil) %10'u, öde necektir.