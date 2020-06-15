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Trabzonspor şokta! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok

Yarın Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkacak olan Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa sahada olmayacak

15 Haziran 2020 Pazartesi 19:34
Trabzonspor şokta! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
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Yaşanan korona virüs süreci sebebiyle futbola verilen ara 12 Haziran tarihinde son erdi. Korona sonrası Lig'in ilk maçları bu hafta oynandı. 

Trabzonspor'da korona sonrasında ilk maçını İzmir takımı Göztepe ile yaptı ve sahadan galibiyet ile ayrıldı.


Karadeniz ekibinin göztepe ile yaptığı maçta önemli oyuncularından olan Arjantinli yıldız oyuncu Jose Sosa sahada sakatlığı nedeniyle yer almamıştı.

Taraftarın merakla beklediği Yıldız oyuncunun fenerbahçe maçında kadroda olacak mı sorularını cevapları belli oldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA OLMAYACAK

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'İn edindiği bilgiye göre arjantinli yıldız fenerbahçe maçında sahada olmayacak. Fakat başarılı kaptanın takımlar birlikte kafilede yer alacağı açıklandı


Son Güncelleme: 15.06.2020 19:34
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