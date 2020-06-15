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Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını uyardı

Trabzonspor’da hedef Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı. Yoluna iki kulvarda devam eden bordo mavili ekipte Fenerbahçe maçı öncesi motivasyon yüksek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir maç öncesi oyuncuları uyardı ve 2-1’lik skoru unutmalarını söyledi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 16:55
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını uyardı
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Korona virüs salgını sonrasında liglere verilen ara son buldu. Aranın bitmesinin ardından ilk hafta maçları tamamlandı. Lider Trabzonspor lige galibiyetle devam etti ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.


Süper Lig’e galibiyetle başlamanın ardından bordo mavili ekip gözünü Türkiye Kupası’na çevirdi. Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularına ilk maçta alınan 2-1’lik galibiyeti unutmalarını söyledi. Çimşir, oyuncularına sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyleyerek iki kupayı alacaklarını söylerken, oyuncularına güvendiğini ifade etti.

Kadroda revizyon olacak

Yoluna iki kulvarda devam Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında revizyona gidecek. Fenerbahçe maçında kalede Uğurcan yerine Erce’nin oynaması beklenirken, orta sahada da Abdülkadir Parmak yerine Guilherme’nin forma giymesi bekleniyor. Kadroda yer alan diğer oyuncularında Fenerbahçe maçında forma giymek için idmanlarda sıkı çalışıyor.


Son Güncelleme: 15.06.2020 16:55
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