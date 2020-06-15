Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını uyardı

Korona virüs salgını sonrasında liglere verilen ara son buldu. Aranın bitmesinin ardından ilk hafta maçları tamamlandı. Lider Trabzonspor lige galibiyetle devam etti ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Kadroda revizyon olacak

Süper Lig’e galibiyetle başlamanın ardından bordo mavili ekip gözünü Türkiye Kupası’na çevirdi. Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularına ilk maçta alınan 2-1’lik galibiyeti unutmalarını söyledi. Çimşir, oyuncularına sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyleyerek iki kupayı alacaklarını söylerken, oyuncularına güvendiğini ifade etti.

Yoluna iki kulvarda devam Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında revizyona gidecek. Fenerbahçe maçında kalede Uğurcan yerine Erce’nin oynaması beklenirken, orta sahada da Abdülkadir Parmak yerine Guilherme’nin forma giymesi bekleniyor. Kadroda yer alan diğer oyuncularında Fenerbahçe maçında forma giymek için idmanlarda sıkı çalışıyor.