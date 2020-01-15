Trabzonspor'un bitmeyen Talisca aşkı

10 numara arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Anderson Talisca ısrarı devam ediyor, fırtına teklif rakamını yükseltti
15 Ocak 2020 Çarşamba 12:07
Asist Analiz'in haberine göre oyuncunun menajeri ile görüşülerek daha önce yapılan teklifte yarım sezon için önerilen 1.6 milyon Euro'luk teklifin 1.8 milyon Euro'ya çıkarıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Trabzonspor yönetimi Menajerin Talisca ile görüşüp teklifi ona iletmesi sonrası gelecek cevabı beklemeye koyuldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.