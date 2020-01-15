Trabzonspor'un bitmeyen Talisca aşkı

Asist Analiz'in haberine göre oyuncunun menajeri ile görüşülerek daha önce yapılan teklifte yarım sezon için önerilen 1.6 milyon Euro'luk teklifin 1.8 milyon Euro'ya çıkarıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişme sonrasındayönetimi Menajerin Talisca ile görüşüp teklifi ona iletmesi sonrası gelecek cevabı beklemeye koyuldu.