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Trabzonspor'un bitmeyen Talisca aşkı

10 numara arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Anderson Talisca ısrarı devam ediyor, fırtına teklif rakamını yükseltti

15 Ocak 2020 Çarşamba 12:07
Trabzonspor'un bitmeyen Talisca aşkı

Asist Analiz'in haberine göre oyuncunun menajeri ile görüşülerek daha önce yapılan teklifte yarım sezon için önerilen 1.6 milyon Euro'luk teklifin 1.8 milyon Euro'ya çıkarıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Trabzonspor yönetimi  Menajerin Talisca ile görüşüp teklifi ona iletmesi sonrası gelecek cevabı beklemeye koyuldu.

Anahtar Kelimeler:
TransferTrabzonsporAnderson Talisca
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