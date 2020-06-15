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Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'un muhtemel 11'i belli oldu.

15 Haziran 2020 Pazartesi 22:27
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
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Türkiye Kupası Yarı final mücadelesinde Fenerbahçe İle rövanş karşılaşması yapacak olan Trabzon’un muhtemel ilk 11’i paylaşıldı.

16 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe Kadıköy Stadyumunda kozlarını paylaşacak olan ezeli rakiplerin ilk 11’leri hakkında pek çok söylenti bulunurken bordo mavili ekibin muhtemel 11’i merak edilmeye başladı. Trabzonspor kulübünün İstanbul kafilesi şu şekilde,

Uğurcan Çakır

Erce Kardeşler

Arda Akbulut

Hüseyin Türkmen

Gaston Campı

Majıd Hosseını

Manuel Da Costa

Manoel Messıas

Joao Pereıra

Serkan Asan


Abdurrahim Dursun

Fılıp Novak

Doğan Erdoğan

Abdulkadir Parmak

Taha Tunç

Jose Sosa

Badou Ndıaye

Kerem Baykuş

Bilal Başacıkoğlu

Abdülkadir Ömür

Anthony Nwakaeme

Alexander Sörloth

Caleb Ekuban

Koray Kılınç


Son Güncelleme: 15.06.2020 22:37
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