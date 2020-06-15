Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

Türkiye Kupası Yarı final mücadelesinde Fenerbahçe İle rövanş karşılaşması yapacak olan Trabzon’un muhtemel ilk 11’i paylaşıldı.
16 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe Kadıköy Stadyumunda kozlarını paylaşacak olan ezeli rakiplerin ilk 11’leri hakkında pek çok söylenti bulunurken bordo mavili ekibin muhtemel 11’i merak edilmeye başladı. Trabzonspor kulübünün İstanbul kafilesi şu şekilde,
Uğurcan Çakır
Erce Kardeşler
Arda Akbulut
Hüseyin Türkmen
Gaston Campı
Majıd Hosseını
Manuel Da Costa
Manoel Messıas
Joao Pereıra
Serkan Asan
Fılıp Novak
Doğan Erdoğan
Abdulkadir Parmak
Taha Tunç
Jose Sosa
Badou Ndıaye
Kerem Baykuş
Bilal Başacıkoğlu
Abdülkadir Ömür
Anthony Nwakaeme
Alexander Sörloth
Caleb Ekuban
Koray Kılınç
Son Güncelleme: 15.06.2020 22:37