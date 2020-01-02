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Trabzonspor'un yıldızı premier lig yolunda

İngiliz medyası güçlü bir iddia ortaya attı, Marsilya ve Aston Villa transfer için Trabzonsor'un kapısını çalacak

02 Ocak 2020 Perşembe 10:21
Trabzonspor'un yıldızı premier lig yolunda

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'a imza atan deneyimli oyuncuyu transfer etmek için girişimleri hızlandıran kulüpler Daniel Sturridge transferini bitirmek istiyor. Premier Lig takımlarından Liverpool'a veda ettikten sonra Tranbzonspor'a transfer olan Daniel sturridge sezonun ilk yarısında gösterdiği performans ile yeniden Premier Lig'den talipler çıktı. 

Trabzonspor formasıyla 9 lig maçına çıkan deneyimli oyuncu 4 gol 4 asistlik performansı ile takımına katkı sağlarken Türkiye Kupası'nda 2 maçta 3 gol atma başarasını gösterdi. Gösterdiği performans ve takıma kısa sürede uyum sağlamasıyla taraftarlarında sevgisini kazanan Sturridge'e Aston Villa ve Marsilya talip oldu.
 

Anahtar Kelimeler:
TransferTrabzonsporDaniel SturridgeMarsilyaAston Villa
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