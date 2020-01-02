Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'a imza atan deneyimli oyuncuyu transfer etmek için girişimleri hızlandıran kulüpler Daniel Sturridge transferini bitirmek istiyor. Premier Lig takımlarından Liverpool'a veda ettikten sonra Tranbzonspor'a transfer olan Daniel sturridge sezonun ilk yarısında gösterdiği performans ile yeniden Premier Lig'den talipler çıktı.
Trabzonspor'un yıldızı premier lig yolunda
İngiliz medyası güçlü bir iddia ortaya attı, Marsilya ve Aston Villa transfer için Trabzonsor'un kapısını çalacak
02 Ocak 2020 Perşembe 10:21
Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'a imza atan deneyimli oyuncuyu transfer etmek için girişimleri hızlandıran kulüpler Daniel Sturridge transferini bitirmek istiyor. Premier Lig takımlarından Liverpool'a veda ettikten sonra Tranbzonspor'a transfer olan Daniel sturridge sezonun ilk yarısında gösterdiği performans ile yeniden Premier Lig'den talipler çıktı.