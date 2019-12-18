Trabzonspor ve TFF Tahkim Kurulu görüşme tarihi belli oldu!

Trabzonspor Kulübü ile TFF Tahkim Kurulu görüşmesinin yapılacağı tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz haftalarda aldığı bir kararla kulüplerin harcama limitlerini arttırdı. Trabzonspor ise harcama sınırlarının %40’a çıkarılmasına karşı çıktı. Harcama limitlerinin %30’dan %40’a çıkarılmasına karşı çıkan Trabzonspor yönetimi karara itiraz etmek için TFF Tahkim Kurulu’yla bir görüşme gerçekleştirecek.

Trabzonspor’un limit artırımına itiraz için bir TFF Tahkim Kurulu ile bir araya geleceği toplantı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.