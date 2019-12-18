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Trabzonspor ve TFF Tahkim Kurulu görüşme tarihi belli oldu!

Trabzonspor yönetimi kulüplerin harcama limitlerinin arttırılmasıyla ilgili TFF Tahkim Kurulu’yla bir toplantı gerçekleştirecek. Trabzonspor ve TFF Tahkim Kurulu arasında yapılacak görüşmenin tarihi belli oldu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:17
Trabzonspor ve TFF Tahkim Kurulu görüşme tarihi belli oldu!

Trabzonspor Kulübü ile TFF Tahkim Kurulu görüşmesinin yapılacağı tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz haftalarda aldığı bir kararla kulüplerin harcama limitlerini arttırdı. Trabzonspor ise harcama sınırlarının %40’a çıkarılmasına karşı çıktı. Harcama limitlerinin %30’dan %40’a çıkarılmasına karşı çıkan Trabzonspor yönetimi karara itiraz etmek için TFF Tahkim Kurulu’yla bir görüşme gerçekleştirecek.

Trabzonspor’un limit artırımına itiraz için bir TFF Tahkim Kurulu ile bir araya geleceği toplantı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:17
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