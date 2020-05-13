Trabzonspor'da hedef Spartak Moskova'nın sol kanat oyuncusu Lorenzo Melgarejo

Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo mavili kulüp Rusya’nın Spartak Moskova takımında forma giyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu Lorenzo Melgarejo ile temasa geçti. Paraguaylı yıldız sol kanat oyuncusu bu sezon 12 lig maçına çıktı ve 1 gol attı.

5 sezondur Rus ekibinin formasını terleten yıldız oyuncunun bu sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesi Trabzonspor için bir avantaj olarak ortaya çıkıyor. Lorenzo Melgarejo’nun adı daha öncede Fenerbahçe ile anılmıştı.

Trabzonspor ise daha önce sol kanat mevkii için Deportivo La Corune forması giyen Achraf Bencharki ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Bordo mavili ekibin sol kanat için yeni hedefi Lorenzo Melgarejo oldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 18:12