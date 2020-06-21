Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Nwakaeme'nin sağlık muayenesinde MR'ı çekildi. MR sonrasında futbolcunun sol addüktör kas gurubundaki kaslarda grade iki tear kas yırtığı ortaya çıktı. İddialara göre yıldız oyuncu sezonu kapatmış da olabilir. Golcünün sezonu kapatıp kapatmadığı 1 hafta içerisinde belli olacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, kart cezalısı ya da sakat oyuncu görmek istemiyor. Özellikle skora katkısı yüksek olan Nwakaeme'nin sakatlığı Trabzonspor'u olumsuz etkileyebilir.
Son Güncelleme: 21.06.2020 14:23