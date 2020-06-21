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Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sakatlanan Nwakaeme Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

21 Haziran 2020 Pazar 14:23
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!
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Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yıldız oyuncusu Nwakaeme'den yoksun çıkacak. Yıldız golcü Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında aldığı darbe sonrasında sakatlanmıştı. Trabzonspor sağlık heyeti tarafından yapılan açıklamada başarılı golcünün Galatasaray derbisine yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

Nwakaeme'nin sağlık muayenesinde MR'ı çekildi. MR sonrasında futbolcunun sol addüktör kas gurubundaki kaslarda grade iki tear kas yırtığı ortaya çıktı. İddialara göre yıldız oyuncu sezonu kapatmış da olabilir. Golcünün sezonu kapatıp kapatmadığı 1 hafta içerisinde belli olacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, kart cezalısı ya da sakat oyuncu görmek istemiyor. Özellikle skora katkısı yüksek olan Nwakaeme'nin sakatlığı Trabzonspor'u olumsuz etkileyebilir.


Son Güncelleme: 21.06.2020 14:23
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