Trabzonspor'da Sosa’nın durumu…

Maç sabahı karar verilecek

Göztepe- Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Jose Sosa’nın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'ye karşı oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Arjantinli yıldızın bu rövanş maçında sahada olmak istediği öğrenildi. Trabzonspor, yarı final maçında ilk maçtaki 2-1’lik galibiyetin avantajını kullanarak adını finale yazdırmak istiyor.

Sağlık Kurulu’nun yaptığı son kontrolün ardından Sosa'nın bu maç için de dinlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Trabzonspor teknik heyeti ise Arjantinli futbolcuyu İstanbul kafilesine alacak maça çıkıp çıkmayacağı kararını maç sabahı verecek.