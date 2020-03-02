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Trabzonsporlu İngiliz forvet Daniel Sturridge üç ay futboldan men edildi!

Sezon başında Trabzonspor'un büyük umutlarla kadrosuna kattığı İngiliz forvet Daniel Sturridge'den taraftarları üzecek haber geldi. Trabzonspor'lu İngiliz Forvet Sturridge üç ay futboldan men edildi. İşte men cezası ile ilgili tüm merak edilenler.

02 Mart 2020 Pazartesi 23:47
Trabzonsporlu İngiliz forvet Daniel Sturridge üç ay futboldan men edildi!

Trabzonspor kulübüne sene başında büyük ümitlerle gelen Sturridge’den taraftarlara üzücü haber geldi. Trabzonspor ile sözleşmesini bugün itibari ile fesheden İngiliz forvet Daniel Sturridge, Haziran 2020’ye kadar tüm futbol aktivitelerinden men edildi.

Daniel Sturridge, Sevilla’ya transfer olacağı konusunda kardeşine içeriden bilgi verdiği kesinleştikten sonra temmuz ayında 2 haftalık men ve 75 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı. İngiliz Futbol Federasyonu (FA) bu kararın “çok hoşgörülü” olduğunu vurgulayarak temyize başvurdu ve Sturridge adına daha öncesinde reddedilen iki suçlama daha olduğu kanıtlandı. Bunun üzerine Daniel Sturridge 17 Haziran’a kadar uluslararası futboldan men edildi ve 150 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme: 02.03.2020 23:47
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