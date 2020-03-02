Trabzonsporlu İngiliz forvet Daniel Sturridge üç ay futboldan men edildi!

Trabzonspor kulübüne sene başında büyük ümitlerle gelen Sturridge’den taraftarlara üzücü haber geldi. Trabzonspor ile sözleşmesini bugün itibari ile fesheden İngiliz forvet Daniel Sturridge, Haziran 2020’ye kadar tüm futbol aktivitelerinden men edildi.

Daniel Sturridge, Sevilla’ya transfer olacağı konusunda kardeşine içeriden bilgi verdiği kesinleştikten sonra temmuz ayında 2 haftalık men ve 75 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı. İngiliz Futbol Federasyonu (FA) bu kararın “çok hoşgörülü” olduğunu vurgulayarak temyize başvurdu ve Sturridge adına daha öncesinde reddedilen iki suçlama daha olduğu kanıtlandı. Bunun üzerine Daniel Sturridge 17 Haziran’a kadar uluslararası futboldan men edildi ve 150 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.