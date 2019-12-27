Trabzonspor'lu yetenek hastaneye kaldırıldı

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerleyen Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı müsabaka için hazırlıklarını sürdürmekteyken genç futbolcudan üzücü haberler geldi. Bordo mavili ekibin sabah saatlerinde düzenlediği idmana katılamayan Doğan Erdoğan’ın gribal enfeksiyon hastalığının sürdüğü belirtildi.
Sakatlık sonrasında MR testine tabii tutulan Yusuf Sarı’nın da adalesinde gerilme olduğu belirtildi. Sarı’nın Kayserispor müsabakasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Son Güncelleme: 27.12.2019 02:09