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Trabzonspor'lu yetenek hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'da forma giyen iki kritik isim Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Doğan Erdoğan'ın düzenlenen idmana katılamadığı ve Yusuf'un adalesinde gerilme meydana geldiği belirlendi.

27 Aralık 2019 Cuma 02:09
Trabzonspor'lu yetenek hastaneye kaldırıldı

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerleyen Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı müsabaka için hazırlıklarını sürdürmekteyken genç futbolcudan üzücü haberler geldi. Bordo mavili ekibin sabah saatlerinde düzenlediği idmana katılamayan Doğan Erdoğan’ın gribal enfeksiyon hastalığının sürdüğü belirtildi.

Yusuf’un adalesinde gerilme meydana geldi

Sakatlık sonrasında MR testine tabii tutulan Yusuf Sarı’nın da adalesinde gerilme olduğu belirtildi. Sarı’nın Kayserispor müsabakasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 27.12.2019 02:09
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