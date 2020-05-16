Transfer açıklandı, Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Koronavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına aldı salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Süper Lig'e ara verilmişti.

Süper Lig lideri Trabzonspor

Sezon sonunda şampiyon olarak Devler Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Bordo - Mavililer, kadrosunu da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Obi Mikel'in takımdan ayrılmasının ardından gözler Badou N'diaye çevrildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'Diaye'yi 1 yıl daha kiralama çabasında olan Trabzonspor, yıldız futbolcunun yanına bir isim daha transfer etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da gündem yine transferin gözdesi

Çek basını duyurdu

Trabzonspor'un 29 yaşındaki Guleor Kanga için transfer şartlarını zorlayacağını yazdı.Çekler, Trabzonspor'un Sparta Prag'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Guelor Kanga'nın transferi için hazırlık yaptığını yazdı.

Sprta Prag maçında göz doldurdu

SportRevue sitesinde yer alan haberde, Gabonlu orta sahanın, Trabzonspor'un Sparta'yı Avrupa Ligi'nden elediği karşılaşmada dikkatleri üzerine çektiğini belirtildi.29 yaşındaki Kanga'nın performansının Karadeniz ekibini adeta büyülediğini söyleyen site, yönetimin transferi sonlandırma kararı aldığını ve bunun yakında olabileceğini ileri sürdü.Kanga'nın Trabzon'un yanı sıra Beşiktaş, Celta Vigo, Leganes, Al Ahli ve Al Nassr'ın radarında olduğu da dile getirildi.