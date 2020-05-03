Transfer çağrısı 'Falcao'ya kapımız açık'

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldız forveti Falcao konusunda, futbola başladığı ilk kulübü River Plate’den açıklama geldi.

Başkan Rodolfo D’Onofrio, “Size şunu açıkca söyleyebilirim ki Falcao ile hiç görüşmemiz olmadı. Ancak burada her zaman hoş karşılanacağını biliyor olmasını istiyorum. Bizim kapımız onlara her zaman açık. Oyuncu veya teknik ekipte görevli olarak buraya dönebilir” şeklinde konuştu

Bütün bunlar yaşanırken, “donbalon” sitesi, Falcao’nun yeniden River forması giyebilme ihtimali olduğunu iletti. Falcao’nun futbolu River Plate forması altında bırakmak istediği yazıldı.

Forması satışa çıkarıldı

Bu arada, Kolombiya’daki koronavirüs salgınına karşı yapılan kampanyada Falcao’nun forması da satışa çıkarılmıştı. Forma satılırken, formalar satılırken nekadar ödendiği açıklanmadı. Ancak oldukça yüksek bir rakam karşılığında alıcı bulduğu öğrenildi.

Öte yandan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya’nın ünlü isimlerini koronavirüs salgınına karşı bağış toplamak için bir araya getirdi. Tecrübeli futbolcu, “Daha iyi bir Kolombiya için el ele vermeliyiz” mesajını paylaştı.

