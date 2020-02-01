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Transfer dönemi sonunda elde kalan Nagatomo

Nagatomo hem Galatasaray'da kadroya dahil edilmezken başka bir takıma transferi de gerçekleşmedi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 13:22
Transfer dönemi sonunda elde kalan Nagatomo

Ara transferde Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı erken neticelendiren Galatasaray'da planlanan diğer transferleri gidecek oyuncuların durumuna göre yapılacağı hesaplanırken gözden  çıkarılan ilk isim olan Nagatomo geliyordu. Ancak Japon futbolcu hiçbir yere gitmedi. Galatasray'da 28 kişilik kadroyada alınmaması ve transferde olamaması sonrası tek çare transfer sezonu 27 martta sona erecek olan Çin ligi'ne çevrildi. 33 yaşındaki oyuncu fiziksel olarak  kendini hazır tutmak için sarı-kırmızılı ekip ile antremanlara çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferNagatomo
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