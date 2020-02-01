Transfer dönemi sonunda elde kalan Nagatomo

01 Şubat 2020 Cumartesi 13:22
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de Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı erken neticelendiren Galatasaray
'da planlanan diğer transferleri gidecek oyuncuların durumuna göre yapılacağı hesaplanırken gözden çıkarılan ilk isim olan Nagatomo
geliyordu. Ancak Japon futbolcu hiçbir yere gitmedi. Galatasray'da 28 kişilik kadroyada alınmaması ve transferde olamaması sonrası tek çare transfer sezonu 27 martta sona erecek olan Çin ligi'ne çevrildi. 33 yaşındaki oyuncu fiziksel olarak kendini hazır tutmak için sarı-kırmızılı ekip ile antremanlara çıkıyor.