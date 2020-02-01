Transfer dönemi sonunda elde kalan Nagatomo

Arade Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı erken neticelendiren'da planlanan diğer transferleri gidecek oyuncuların durumuna göre yapılacağı hesaplanırken gözden çıkarılan ilk isim olangeliyordu. Ancak Japon futbolcu hiçbir yere gitmedi. Galatasray'da 28 kişilik kadroyada alınmaması ve transferde olamaması sonrası tek çare transfer sezonu 27 martta sona erecek olan Çin ligi'ne çevrildi. 33 yaşındaki oyuncu fiziksel olarak kendini hazır tutmak için sarı-kırmızılı ekip ile antremanlara çıkıyor.