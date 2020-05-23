Transferi Ali Koç bitirecek, Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük transfer çalımı

Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç konusunda Fenerbahçe çok ısrarcı ve yeniden harekete geçiyor. Milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, önümüzdeki hafta menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yapacak.

kendisi görüşecek

Fenerbahçe yönetiminin hem Galatasaray'ın Emre ile prensip anlaşması yapması hem de yurt dışından talipler sebebiyle pazarlığın kızışması bekleniyor. Takvim'de yer alana habere göre yaklaşık 2 hafta önce yapılan teklifi revize edecek olan Fenerbahçe, Emre Kılınç'ı ikna için tüm şartları zorlayak. Başkan Ali Koç'un da bizzat devreye gireceği gelen bilgiler arasında.

Emre Kılınç ile Galatasaray arasında ocak ayında prensip anlaşmasına varılmıştı. Ancak Fenerbahçe'nin yapacağı son teklif sonrası dengelerin değişme ihtimali var.