Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Tokyo'da olimpiyatlarındaki rakipleri belirlendi

Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri’nde zafer kazanarak olimpiyat oyunlarına girmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo olimpiyatlarında karşılacağı rakipleri belli oldu. Hollanda'dan büyük zaferle ayrılan ve en son 2012 yılında katıldığımız olimpiyat oyunlarına ikinici kez vize alan filenin sultaları; Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin grubunda yer alacak.

Sadece 12 ülkenin altın madalya için mücadele edeceği ve Tokyo'da gerçekleştirilecek olan organizasyonda ülkeler önce 6’şar takımdan oluşan iki gruba ayrıldı. B Grubu’nda mücadele edecek olan Filenin Sultanları’nın grubunda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin takımları yer alıyor.

A Grubu’nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya yer aldığı belirlenirken, Tokyo 2020’de karşılaşmalar 25 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.