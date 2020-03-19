Türkiye'de spor dünyasına korona engeli! Ligler ertelendi

Çin'de ortaya çıkan ve bulaştığı ülkelerde hayatları olumsuz etkileyen korona virüs spor dünyasına darbe vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da hemen hemen bütün liglerin ertelenmesinden sonra bugünde ülkemizde amansız salgınının önlenmesi amacıyla futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini haberi geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Süresiz olarak ertelenen maçların hangi tarihte başlayacağı ise belirtilmedi. Kısa bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "" dedi.

Diğer yandan basketbol, voleybol ve diğer tüm spor karşılaşmalarının da askıya alındığı duyuruldu.