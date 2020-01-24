Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi! Rakipler belli oldu!

Futbol severlerin her yıl heyecanla bekledikleri süreç başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kuraları resmi olarak çekildi. Sonuçlar açıklanırken, çeyrek final karşılaşmalarının 4-5-6 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşeceği, rövanşların ise 11-12-13 Şubat 2020'de olacağı ifade edildi.
Yarı Final Mart Ayında
Büyük Heyecan
Türkiye Kupası karşılaşmalarında Trabzonspor-Erzurumspor karşılaşmasının kazananıyla Fenerbahçe-Kırklarelispor'un galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek. Antalyaspor-Sivasspor karşılaşmasında kazanan takım ise Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasının galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Yarı finalde kazananlar ise final karşılaşmasında Türkiye Kupası için son kozlarını oynayacaklar.