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Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi! Rakipler belli oldu!

Türkiye Kupası heyecanı başlıyor! Futbol severlerin merakla bekledikleri çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Kura sonrasında rakipler belli oldu! Fenerbahçe ile Kırklarelispor, Trabzonspor ile Erzurumspor eşleşirken; Antalyaspor ile Sivasspor rakip oldu ve Galatasaray'ın rakibi ise Alanyaspor oldu.

24 Ocak 2020 Cuma 17:15
Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi! Rakipler belli oldu!

 

Futbol severlerin her yıl heyecanla bekledikleri süreç başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kuraları resmi olarak çekildi. Sonuçlar açıklanırken, çeyrek final karşılaşmalarının 4-5-6 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşeceği, rövanşların ise 11-12-13 Şubat 2020'de olacağı ifade edildi.

Yarı Final Mart Ayında

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmalarının ilk etabı 3-4-5 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Yarı finalin tamamlanacağı mücadelelere ise 21 veya 23 Nisan tarihlerinde tanıklık edeceğiz.

Büyük Heyecan

Türkiye Kupası karşılaşmalarında Trabzonspor-Erzurumspor karşılaşmasının kazananıyla Fenerbahçe-Kırklarelispor'un galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek. Antalyaspor-Sivasspor karşılaşmasında kazanan takım ise Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasının galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Yarı finalde kazananlar ise final karşılaşmasında Türkiye Kupası için son kozlarını oynayacaklar.

 

 

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:15
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