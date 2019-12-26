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TV diziler yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Ocak 2020 Yeni yıl dizilerin arası ne kadar sürecek

Kanalların dizileri yeni yıla girerken kısa bir ara vermektedir. İzleyiciler dizilerin ara vermesiyle birlikte TV dizilerinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, Ocak 2020 yeni yıl dizilerinin arası ne kadar sürecek gibi soruları araştırmaya başladı.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:47
TV diziler yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Ocak 2020 Yeni yıl dizilerin arası ne kadar sürecek

Her yeni yılda reklam anlaşmalarından dolayı diziler 2 haftalık bir araya girmektedir. 2016 yılında imzalanan anlaşma gereği, TRT 1 haricinde diğer kanallarda yayınlanan diziler yeni yılda 2 haftalık bir ara yapıyor.

Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV ve Show TV yetkilileri yeni yılın ilk haftalarında yaşanacak düşük reklam ücretlerinin süreceğine ve bu dönemde yayınlanacak dizilerin maliyetini karşılanamadığı konusunda ortak bir görüşe vardı. Bu gelişmelerin ardından dizilerin yeni yıla girerken 2 haftalık bir ara vermesine karar verildi.

Dizilerin Yeni Bölümleri Neden Yayınlanmıyor?

Ocak ayının ilk haftalarında dizilerin maliyetinin karşılanmamasının en önemli sebebi reklam ücretleridir. Reklam veren şirketler senelik reklam bütçesini yapar ve kanallarla bu bütçeye göre anlaşma yapar. Reklam şirketleri yıllık bütçelerini her senenin başında belirlemektedir. Şirketlerin bütçe belirlemeleri yaklaşık 2 hafta kadar sürmektedir. Bu dönemde kanallarla reklam anlaşmalarının da yapılamıyor olmasından dolayı, kanallar önemli yapımlarına ara veriyor.

Kanalların yayınladıkları reklamların saniye başına ücreti yok, bu ücretler açık arttırma usulünde belirleniyor. En yüksek teklifi veren kanallar belli saatlerde reklamları yayınlama hakkını kazanıyor. Yeni yılın ilk haftalarında talep az olduğu için reklam şirketleri de düşük ücretler teklif ediyor. Bu durumda Ocak ayında reklamların saniye başı ücretinde de düşüş yaşanıyor.

Dizilerin Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizilerin 31 Aralık 2019 günü başlayacak yılbaşı arası 14 Ocak 2020 tarihinde son bulacak. İki haftalık aranın ardından dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olacak. TRT 1 haricindeki bütün kanallar yeni yılda 2 haftalık ara yapacak. Özel kanalların dizileri 14 Ocak Salı günü başlayacak.

Yılbaşı Ara Verilecek Diziler ve Kanalları

- Kanal D: Zalim İstanbul, Hekimoğlu, Afili Aşk, Arka Sokaklar, Azize​

- ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, Hercai

- Star TV: Sefirin Kızı, Çocuk, Güvercin

- Show TV: Çukur, Kuzey Yıldızı İlk Aşk

- FOX TV: Yasak Elma, Kadın, Mucize Doktor, Ferhat İle Şirin, Savaşçı

- TV 8: Doğduğun Ev Kaderindir

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:47
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