Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak 5 bin 500 dolar kazandı

İnternet üzerinden video yayınalyarak veya canlı yayın yaparak platformlardan aldıkları paralarla fenomen olma yolunda hızla ilerleyen kullanıcılar, para kazanma yöntemlerini de farklı bıyutlara taşımaya başladılar. Yine internet üzerinden canlı yayın yapılmasını sağlayan Twitcher uygulamasını kullanan yayıncı uyuyarak tam 5 bin 500 dolar para kazandı.

Twitch uygulamasım üzerinden Mizkif rumuzlu bir kullanıcı, canlı yayın sırasında takipçilerine uyuyacağı nı söyledi ve yaklaşık 5 saatlik uyku sonunda 5 bin 500 dolar (yaklaşık 34 bin TL) kazandı. 300 binden fazla takipçiye sahip Mizkif, topladığı gelirin bir kısmıyla bir takipçiseine oyun konsolu hediye etti.

Uygulama üzerindentoplama özelliğini aktif hale getiren yayıncı uyuduğu zamanlarda takipçiler, farklı miktarlarda bağışlar yaparak onu uyandırmaya çalışıyorlar. Mesela bir izleyici yüksek miktarda bir bağış yapıyor ve yayında oldukça yüksek sesli bir video beliriyor ve yayıncının uykusu bölünüyor.

Tüm sponsorluk gelirleri ve kullanıcılardan gelen bağışlar da bu kişilerin hatırı sayılır gelirlerden kazanan Mizkif lakablı bir Twitch yayıncısının diğerlerinden tek ayıran ve gündeme getiren şey uyuyarak para kazanması.

2019’un haziran ayında xQc rumuzlu bir yayıncı da dokuz saat uyuyarak bir yayın gerçekleştirmişti.



