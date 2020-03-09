betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
104648
ALTIN
329.563
DOLAR
6.1107
STERLİN
8.0122
EURO
6.9818

Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak 5 bin 500 dolar kazandı

İnternet üzerinden canlı yayın yapmak için kullanılan Twitch uygulamasında canlı yayın sırasında uyuyan bir yayıncı takipçilerinden 5 bin 500 dolar topladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:10
Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak 5 bin 500 dolar kazandı

İnternet üzerinden video yayınalyarak veya canlı yayın yaparak platformlardan aldıkları paralarla fenomen olma yolunda hızla ilerleyen kullanıcılar, para kazanma yöntemlerini de farklı bıyutlara taşımaya başladılar. Yine internet üzerinden canlı yayın yapılmasını sağlayan  Twitcher uygulamasını kullanan yayıncı uyuyarak tam 5 bin 500 dolar para kazandı.

Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak 5 bin 500 dolar kazandı

Twitch uygulamasım üzerinden Mizkif rumuzlu bir kullanıcı, canlı yayın sırasında takipçilerine uyuyacağı nı söyledi ve yaklaşık 5 saatlik uyku sonunda 5 bin 500 dolar (yaklaşık 34 bin TL) kazandı. 300 binden fazla takipçiye sahip Mizkif, topladığı gelirin bir kısmıyla bir takipçiseine oyun konsolu hediye etti.

Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak 5 bin 500 dolar kazandı

Uygulama üzerinden bağış toplama özelliğini aktif hale getiren yayıncı uyuduğu zamanlarda takipçiler, farklı miktarlarda bağışlar yaparak onu uyandırmaya çalışıyorlar. Mesela bir izleyici yüksek miktarda bir bağış yapıyor ve yayında oldukça yüksek sesli bir video beliriyor ve yayıncının uykusu bölünüyor.

Tüm sponsorluk gelirleri ve kullanıcılardan gelen bağışlar da bu kişilerin hatırı sayılır gelirlerden kazanan Mizkif lakablı bir Twitch yayıncısının diğerlerinden tek ayıran ve gündeme getiren şey uyuyarak para kazanması.

Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak 5 bin 500 dolar kazandı

2019’un haziran ayında xQc rumuzlu bir yayıncı da dokuz saat uyuyarak bir yayın gerçekleştirmişti.


 

Anahtar Kelimeler:
Canlı YayınBağışTwitchMizkifUyuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25. hafta sonrası Şampiyonluk oranları
25. hafta sonrası Şampiyonluk oranları
Fenerbahçe'den beklenen haber geldi
Fenerbahçe'den beklenen haber geldi
Onyekuru ve Michael Seri tepki gösterdi
Onyekuru ve Michael Seri tepki gösterdi
Huseyin Cimşir'den hazır olun talimatı
Huseyin Cimşir'den hazır olun talimatı
Sofiane Feghouli yıldız gibi parlıyor
Sofiane Feghouli yıldız gibi parlıyor
Tyler Boyd için karar verildi
Tyler Boyd için karar verildi

Popüler Haberler

Nüfus cüzdanı kaybetme cezası var mı, kalktı mı? Kimlik kaybetme cezası ne kadardır?
T.C. kimliğimi kaybettim ne yapmam gerekiyor, nüfus cüzdanı kaybetme cezası ne kadar? Yeni kimlik çıkarma işlemleri nelerdir?
Çakar lamba kullanmanın cezası ne kadardır, kaç paradır? Kimler çakar lamba kullanabilir, takabilir?
Günlük burç yorumları 10 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
2020 Tüvtürk kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Tüvtürk araç muayene hafta içi ve hafta sonu çalışma, mesai saatleri!
2020 Macfit hafta içi ve hafta sonu çalışma ve mesai saatleri! Macfit kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
MEB, ÖSYM ve AÖF 2020 sınav görevlileri ücretleri ne kadar?
Oruç tutmanın vücuda faydaları nelerdir? Oruç vücut için faydalı mıdır?
Emekli ve dar gelirliler için kira yardımı nasıl alınır, şartları nelerdir?
En iyi arkadaş bulma uygulamaları listesi
Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimli ürünleri
6 bankadan emeklilere yüksek promosyon müjdesi!
Bim 13 Mart – 20 Mart 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Rusya ve Türkiye anlaşması sonrası askerimiz İdlib'den geri dönecek mi?
Hizmetçiler Neslihan Gülkaya kimdir? Gerçek adı nedir? Neslihan Arslan rol aldığı yapımlar
Google play storede'den alınan ücretli oyun ve uygulamalar nasıl iptal edilir ?
2020 ters saatler ve çift saatlerin anlamı
AirPods şarkı atlatma ve değiştirme nasıl yapılır?
Kanalların yayın akışları 8 Mart 2020 Pazar ATV, STAR TV, Kanal D,TV 8, SHOW TV, Fox TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır? Pratik çıtır tavuk tarifi
Oruç tutmanın ve ramazan ayının faziletleri nelerdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.