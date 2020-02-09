Twitter'da aktif kullanıcılarda rekor sayı!

Milyonlarca kullanıcısı olan ve resmi hesaplarında önemli bilgileri ilk olarak paylaştıkarı yer olan sosyal medya platformu Twitter'da aktif kullanıcı sayısı 152 milyona ulaştı.

2019 yılının son çeyreğine göre hazırlanan raporlar doğrultusunda Twitter her gün neredeyse Türkiye nüfusunun iki katı kadar kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarına göre daha az kullanıcı sayısına sahip olan Twitter'işn gün geçtikçe bu sayılarında gözle görülür artış kaydedildiği belirtiliyor.

Platformun 2018 yılı raporlarında günlük kullanıcı sayısının 145 milyon olarak kaydedildiği bildirilirken bir önceki yılda yani 2017 yılındaki günlük kullanıcının o dönemlerde 126 milyon olarak tespit edildiği belirtildi. Twitter kullanıcılarında yıllık olarak gerçekleşen bu artış, zaman tünelinde ve bildirimlerde kullanıcıyla alakalı tweetlerin çıkmasına bağlanılıyor.

Bu tarz büyümeyle diğer platformaların yanında daha hızlı bir büyüme katettiği görülürken diğer taraftan Twitter'ın gelirlerinde artış yaşadığı ve ilk kez 1 milyar dolara yakın bir gelir elde etmeyi başardığı açıklandı.