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Tyler Boyd için karar verildi

Yaz transfer döneminde skor'a katkı yapma anlamında katkı sağlaması planlanarak alınan ve bir türlü bekleneni veremeyen Boyd'un gönderilmesine karar verildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:53
Tyler Boyd için karar verildi

Sergen Yalçın'ın raporunda Boyd ile ilgili oalrak gelecek sezon planlarında yer almadığı ve öncelik olarak satılması gerektiğini belirten deneyimli hoca transfer edilecek oyuncular kadar  gönderilecek oyuncular üzerinde de yoğun mesai harcıyor, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boyd'için istenilen rakamlar ile teklif gelmemesi halinde kiralama alternatifi olarak gönderilmesi kesinleşti
 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferSergen YalçınTyler Boyd
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