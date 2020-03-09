Tyler Boyd için karar verildi

'ın raporunda Boyd ile ilgili oalrak gelecek sezon planlarında yer almadığı ve öncelik olarak satılması gerektiğini belirten deneyimli hocaedilecek oyuncular kadar gönderilecek oyuncular üzerinde de yoğun mesai harcıyor, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boyd'için istenilen rakamlar ile teklif gelmemesi halinde kiralama alternatifi olarak gönderilmesi kesinleşti