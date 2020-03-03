UEFA 2022 Avrupa finali ve 2023 Süper Kupa nerede oynanacak? UEFA 2022 Avrupa finali ve 2023 Süper Kupa yerleri belli oldu!

UEFA’dan yapılan açıklamalarla Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da toplanan icra konseyi 2022 Avrupa Finali ve 2023 Süper Kupa’nın oynayacağı tarafları belirledi.
2022 UEFA Avrupa finali nerede oynanacak?
Amsterdam’da alınan kararla 2022 Avrupa Ligi finali Macaristan başkenti Budapeşte’de Puskas Arena’da oynanacak.
2022 Süper Kupa nerede oynanacak?
2022 Süper Kupa Finlandiya’nın başkenti Helsinki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak?
2023 Süper Kupa finali Kazan’da Kazan Arena Stadyumu’nda oynanacak.
2022-2023 final stadyumları
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2022: Juventus Stadyumu (Torino-İtalya)
UEFA Süper Kupa 2022: Helsinki Olimpiyat Stadyumu (Helsinki-Finlandiya)
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2023: PSV Stadyumu (Eindhoven-Hollanda)
UEFA Süper Kupa 2023: Kazan Arena (Kazan-Rusya)