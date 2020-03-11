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UEFA, Avrupa Ligi maçlarından Sevilla-Ruma ve İnter-Getafe maçları için erteleme kararı

Koronavirüs maçları da vurdu. UEFA, maçları erteledi. UEFA, Avrupa Ligi maçlarından Sevilla-Roma ve İnter-Getafe maçları için erteleme kararı!

11 Mart 2020 Çarşamba 21:07
UEFA, Avrupa Ligi maçlarından Sevilla-Ruma ve İnter-Getafe maçları için erteleme kararı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, maçları erteletti! UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın yapılması planlanan Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları, koronavirüs salgını nedeniyle oynanamayacak. UEFA'nın yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının İspanya ve İtalya'da hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemesi sebebiyle 2 maçın ertelendiği duyuruldu.

 İtalya'nın Roma Kulübü, Sevilla maçı için İspanya'ya, İspanya temsilcisi Getafe ise Inter müsabakası için İtalya'ya gitmeyeceğini duyurmuştu.

Son Güncelleme: 11.03.2020 21:07
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