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UEFA Avrupa ligi son 16 maçları ve sonuçları

Dün akşam oynanan UEFA Avrupa ligi maçlarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir sahasında Kopenhag'ı konuk etti.

13 Mart 2020 Cuma 10:02
UEFA Avrupa ligi son 16 maçları ve sonuçları

Medipol Başakşehir,Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için avantajlı bir skor elde etti. UEFA Avrupa ligi son 16 turu ilk maçlarında oynanan 6 maç vardı,temsilcimiz Başakşehir,DAnimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için avantaj elde ederken gecenin en farklı sonucu Manchester United ile LASK  arasında oynanan maçta alındı, Manchester rakibini 5-0 lık bir skorla geçerek rövanş maçına çok avantajlı gidecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar şöyle:
Medipol Başakşehir: 1 - Kopenhag: 0
Eintracht Frankfurt: 0 - Basel: 3

LASK: 0 - Manchester United: 5
Wolfsburg: 1 - Shakhtar Donetsk: 2
Rangers: 1 - Bayer Leverkusen: 3
Olympiakos: 1 - Wolverhampton: 1

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UEFAAvrupa LigiSon 16Sonuçlar
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