UEFA Avrupa ligi son 16 maçları ve sonuçları

Medipol Başakşehir,Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için avantajlı bir skor elde etti. UEFA Avrupa ligi son 16 turu ilk maçlarında oynanan 6 maç vardı,temsilcimiz Başakşehir,DAnimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için avantaj elde ederken gecenin en farklı sonucu Manchester United ile LASK arasında oynanan maçta alındı, Manchester rakibini 5-0 lık bir skorla geçerek rövanş maçına çok avantajlı gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar şöyle:

Medipol Başakşehir: 1 - Kopenhag: 0

Eintracht Frankfurt: 0 - Basel: 3



LASK: 0 - Manchester United: 5Wolfsburg: 1 - Shakhtar Donetsk: 2Rangers: 1 - Bayer Leverkusen: 3Olympiakos: 1 - Wolverhampton: 1