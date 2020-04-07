Futbola özlem artıyor
İnsanların futbolu özledikleri bir gerçek seyircisiz ya da televizyonlarda olsun, insanlar futbol izlemek istiyor. 55 Ülke'nin federasyonları ile konferans görüşmesi ile yapılan toplantıda sezonun geri kalanının oynanması yönünde görüş birliğine varıldığı bildirildi. Son olarak UEFA'nın ligleri bu haliyle tescil eden ülkelerin takımlarını Avrupa liglerine almamakla tehdit ettiği aktarıldı.
UEFA başkanından jet açıklama
UEFA başkanı Ceferin yaptığı açıklamada'' Maçlar yeniden oynanmaya başlasa bile seyircisiz oynanacak'' açıklamasını yaptı.
07 Nisan 2020 Salı 18:03
Futbola özlem artıyor