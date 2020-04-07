UEFA başkanından jet açıklama

salgını sebebi ile tüm Dünya'da her sektör gibi futbol'da faliyetler durdurulmuş durumda. Kulüplerlerin nasıl devam edeceğini tartışırkenbaşkanı'den konu ile ilgili değerlendir geldi. ''Yaşamın normale dönmesi ve maçların oynanmasına başlanmış olsa bileoynanması zorunlu gibi görünüyor'' dedi.

Futbola özlem artıyor

İnsanların futbolu özledikleri bir gerçek seyircisiz ya da televizyonlarda olsun, insanlar futbol izlemek istiyor. 55 Ülke'nin federasyonları ile konferans görüşmesi ile yapılan toplantıda sezonun geri kalanının oynanması yönünde görüş birliğine varıldığı bildirildi. Son olarak UEFA'nın ligleri bu haliyle tescil eden ülkelerin takımlarını Avrupa liglerine almamakla tehdit ettiği aktarıldı.