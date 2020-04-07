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UEFA başkanından jet açıklama

UEFA başkanı Ceferin yaptığı açıklamada'' Maçlar yeniden oynanmaya başlasa bile seyircisiz oynanacak'' açıklamasını yaptı.

07 Nisan 2020 Salı 18:03
UEFA başkanından jet açıklama

Koronavirüs salgını sebebi ile tüm Dünya'da her sektör gibi futbol'da faliyetler durdurulmuş durumda. Kulüpler liglerin nasıl devam edeceğini tartışırken UEFA başkanı Ceferin'den konu ile ilgili değerlendir geldi. ''Yaşamın normale dönmesi ve maçların oynanmasına başlanmış olsa bile seyircisiz oynanması zorunlu gibi görünüyor'' dedi. 

Futbola özlem artıyor
İnsanların futbolu özledikleri bir gerçek seyircisiz ya da televizyonlarda olsun, insanlar futbol izlemek istiyor. 55 Ülke'nin federasyonları ile konferans görüşmesi ile yapılan toplantıda sezonun geri kalanının oynanması yönünde görüş birliğine varıldığı bildirildi. Son olarak UEFA'nın ligleri bu haliyle tescil eden ülkelerin takımlarını Avrupa liglerine almamakla tehdit ettiği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
AvrupaUEFAKoronavirüsLigCeferinSeyircisiz
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