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UEFA'dan 55 ülke takımlarına maddi yardım

UEFA üyelikleri bulunan 55 ülkeden 676 kulübe 70 milyon euro'luk katkıda bulunacağını açıkladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 17:37
UEFA'dan 55 ülke takımlarına maddi yardım

UEFA'dan yapılan resmi açıklamada, 2018 - 2020 tarihleri arasında Avrupa'nın milli takımlar seviyesindeki turnuvalara futbolcularını gönderen 55 üye ülkeden 676 kulübe ödeme yapılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, UEFA,2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin play-off'ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden ödeneceği belirtildi.

UEFA'nın yapmayı planladığı 70,4 milyon euro'luk ödemenin 50 milyon avrosunu play-off'lara katılmayan 39 ülkeye futbolcu gönderen takımlar arasında paylaştıracak, 17,7 milyon avrosunu ise play-off'lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere verecek, 2,7 milyon euro'sunu ise sonbaharda oynanacak play-off'lara oyuncu gönderecek takımlara ödeme yapılacağını belirtti.
 

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